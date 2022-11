Belve, Eva Grimaldi: "Non una sola notte", confessione-choc su Benigni

08 novembre 2022 a

Momento di confessioni per Eva Grimaldi. Ospite di Belve in onda martedì sera su Rai2, l'attrice ha ripercorso la sua lunga carriera senza tralasciare alcuni dettagli inediti. Tra questi la passione per Roberto Benigni. "Lei - la incalza Francesca Fagnani - ha avuto anche una storia d’amore con Roberto Benigni, ha detto: ‘La nostra storia fu interrotta quando gli telefonai ma fu la Braschi a rispondere al telefono e a dirmi: Non chiamare mai più'. Strano, che si aspettava un invito a pranzo?".

Ecco allora che la Grimaldi, nonostante la volontà di sorvolare l'argomento, rompe il silenzio: "Non voglio parlare di Benigni, anche perché è una coppia felicemente sposata…". Però, subentra la conduttrice, "Si era innamorata?". "Sì, molto - risponde senza troppi giri di parole -, Benigni è un uomo molto affascinante, molto intelligente".

E il sentimento a suo dire era contraccambiato, tanto da arrivare a confermare che il rapporto "non è durato una sola notte". Ora comunque è acqua passata. Nella sua vita c'è la compagna Imma Battaglia. A lei la Grimaldi deve tanto: "Mi ha tirata fuori dai vizi: dall’alcol, aprivo il frigo e bevevo al mattino, superalcolici, chi mi vedeva senz’altro avrà pensato ‘La Grimaldi sta proprio fuori‘". Già in passato l'attrice aveva confidato di essere dipendente dalla cocaina. "Sono due vizi molto simili. Non ero tossicodipendente comunque, ma uscivo solo se c’era la droga".