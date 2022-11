Verissimo, Suor Cristina toglie il velo: Toffanin sconvolta, cosa fa adesso

20 novembre 2022 a

a

a

Suor Cristina ha deciso di togliere il velo e di porre fine al suo “matrimonio” con Gesù. Adesso è Cristina Scuccia, pronta a inseguire i suoi sogni nel campo della musica: addio quindi alla vita consacrata, abbandonata per iniziare un nuovo percorso. L’annuncio è arrivato a Verissimo, dove è stata ospite di Silvia Toffanin, che è rimasta sorpresa nel vederla per la prima volta senza velo.

Pur non abbandonando il suo cammino di fede, Cristina ha semplicemente deciso di dare priorità ad altro nella sua vita. Il successo in ambito musicale, con la vittoria di The Voice nel 2014, l’ha aiutata a maturare nel tempo questa decisione difficile. “La mia è stata una scelta coraggiosa - ha dichiarato alla Toffanin - ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa”.

“Oggi invece vivo in Spagna e faccio la cameriera - ha raccontato l’ex suora - il successo non ha messo in crisi la vocazione ma abbia piuttosto favorito un percorso di crescita. Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore”.