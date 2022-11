Verissimo, la decisione di Mediaset: cambia tutto per Silvia Toffanin

28 novembre 2022 a

Programmazione stravolta per Verissimo: sabato 3 dicembre il popolare programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 non andrà in onda alle 16 come di consueto, ma alle 14 e 10 circa. E terminerà intorno alle 16. Il motivo? La trasmissione vorrebbe evitare di sfidare la partita dei Mondiali, con le squadre che scenderanno in campo ancora da definire.

I Mondiali in Qatar, insomma, stanno stravolgendo la programmazione non solo della Rai ma anche di Mediaset. Come dimostra la puntata anticipata di Verissimo. Nel corso del programma, comunque, la Toffanin darà spazio a un ricco parterre di ospiti. Anche se per ora la loro identità è ancora sconosciuta. Verissimo, in ogni caso, non è l'unica trasmissione che subirà dei cambiamenti.

A cambiare sarà tutto il palinsesto di sabato 3 dicembre, almeno per quel che riguarda la fascia pomeridiana di Canale 5. La soap "Terra Amara", anziché andare in onda dalle 14 alle 16, verrà posticipata alle 16 ma durerà meno del solito. La fine è programmata per le 17 e 10 circa. Sembra infatti che Mediaset voglia evitare di schierare anche la fortunata soap contro i Mondiali e per questo manderà in onda un film dal titolo “A passo di danza”.