Mattino Cinque, Federica Panicucci: "Colpo di scena clamoroso"

“Una svolta importantissima”: Federica Panicucci ha aperto la puntata di Mattino Cinque andata in onda oggi su Canale 5 con il caso legato all’omicidio di Alice Neri. “Tanti temi, dobbiamo parlare di tante cose…Ma apriremo con una notizia davvero incredibile…Ce la darà tra poco il nostro Emanuele Canta”.

La conduttrice, poi, ha spiegato che il suo inviato sul posto in cui è stato ritrovato il cadavere carbonizzato dentro il baule di un’automobile ha fatto una scoperta davvero sconcertante: “Come vi preannunciavo…Un colpo di scena clamoroso sul caso di Alice Neri”. A seguire la presentazione dei suoi ospiti in studio. Infine linea all’inviato, che ha fatto una clamorosa rivelazione: “Abbiamo raccontato delle maniglie che avevamo trovato qui sul punto dove l’auto è stata bruciata. Queste maniglie non ci sono più, sono scomparse. Potrebbero essere state prese dagli investigatori oppure nella notte le ha prese chi potrebbe essere interessato che non vengano repertate”.

Alla fine della puntata, la Panicucci ha ricordato al pubblico a casa tutti gli appuntamenti di questo weekend sulle reti Mediaset, sottolineando un cambio di palinsesto molto importante. Infatti la puntata di domani pomeriggio di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin, non inizierà alle 16.30 come sempre ma alle 14.10, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful: “Doppio appuntamento con Silvia Toffanin, che cambia orario. Attenzione, appuntamento quindi alle 14.10”. Poco dopo la Panicucci ha chiuso la puntata augurando a tutti un buon weekend: “Riposatevi”.