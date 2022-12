Verissimo, "ti invitiamo": la proposta di Greggio e Iacchetti alla Toffanin

10 dicembre 2022 a

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti torneranno al timone di Striscia la Notizia lunedì 12 dicembre, prendendo il posto di Sergio Friscia e Roberto Lipari. Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, la coppia di conduttori ha ripercorso i suoi 29 anni dietro al bancone del tg satirico. "Ho visto per la prima volta Enzo Iacchetti da Maurizio Costanzo ed è nato subito un grande amore pazzesco. Ancora oggi mi agita questa cosa", ha raccontato ironicamente Greggio.

"Quasi trent'anni insieme e mai una crisi", hanno detto i due in coro. Iacchetti e Greggio hanno consolidato la loro conduzione di Striscia nel segno dell'ironia e di veri e propri tormentoni. "Cosa succederà da lunedì? Avete in mente qualcosa di particolare? Avrete un cane?", ha chiesto poi la Toffanin. E i due hanno risposto: "Sì, Lucino, il cane del signor Enzino".

Nel corso dell'intervista, poi, i due presentatori hanno invitato la collega Silvia Toffanin a unirsi a loro per una puntata del tg satirico durante il periodo natalizio. Nel caso in cui la conduttrice accettasse la proposta del duo, non si tratterebbe della sua prima volta dietro il bancone del programma di Antonio Ricci. Già l'anno scorso, infatti, la padrona di casa di Verissimo ha condotto per un periodo il tg satirico. Accanto a lei c'era proprio Ezio Greggio.