Striscia la Notizia, Greggio ferma tutto: "Enzino la vedo agitato"

Ezio Greggio è entrato nello studio di Striscia la Notizia sulle note di una canzone natalizia e ha salutato subito i telespettatori di Canale 5. Poi ha passato in rassegna le notizie più chiacchierate della giornata: "A Milano sono stati sequestrati otto campi di padel di proprietà del Comune finanziati coi soldi del nipote di un boss della 'ndrangheta. Insomma i tempi cambiano, la criminalità è passata dal racket alla racchetta".

E ancora: "Molti ex parlamentari 5 Stelle non rieletti ora svolgono altre attività, per esempio Toninelli fa l'assicuratore, la Azzolina la preside, Dall'Orco ha aperto un ristorante. Roberto Fico? No, è rimasto in politica quindi continua a non fare un tubo", ha detto ironicamente.

Il conduttore, poi, ha dato il benvenuto al suo collega, Enzo Iacchetti, collegato da casa. "C'è il signor Enzino, la vedo un po' agitato, cosa è successo?", gli ha chiesto. "Questo pomeriggio mi sono affacciato alla finestra e mi sono accorto che la macchina sotto casa era sparita", ha risposto affranto Iacchetti. A quel punto, tirando fuori dalla tasca il telecomando di un'auto, Greggio ha detto: "Forse non l'ha chiusa bene no? Le macchine vanno sempre chiuse bene, si ricordi". A quel punto Iacchetti ha chiesto: "Ma cos'era quel rumore lì? Cosa fa con quel telecomando lì?". E la gag è servita.