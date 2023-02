Avanti un altro chiude, "a tutto c'è una fine": Bonolis fatto fuori?

21 febbraio 2023 a

Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, chiude per sempre. Lo ha rivelato l'autore della trasmissione, Marco Salvati, a Casa Pipol. Il game show di Canale 5 ha davanti soltanto un’altra edizione, quella del prossimo anno. Dopodiché dovrebbe chiudere i battenti una volta per tutte. Una rivelazione che ha lasciato a bocca aperta i fan del programma. Gabriele Parpiglia, anche lui collegato con Casa Pipol, ha commentato: “Ma veramente?”.

“Probabilmente il prossimo anno sarà l’ultimo - ha spiegato Salvati -. Per volontà del conduttore, ma anche perché, raggiunta l’anzianità, il programma ha fatto il suo percorso. Tu dirai, un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine". La scelta arriva comunque in modo inaspettato. Anche perché in tempi non sospetti il programma ha registrato degli ottimi ascolti, toccando addirittura il 26% di share. Risultati che lo stesso Salvati ha definito “stupefacenti”.

Il noto autore tv, poi, ha parlato anche della nuova edizione di Ciao Darwin: "L’altro giorno abbiamo fatto l’audizione del corpo di ballo. Noi facciamo ancora il balletto, ce n’è uno in mezzo e ce n’è uno alla fine in zona cilindroni. Il coreografo è Salvatore Lo Iacono. Abbiamo fatto questa audizione buona, c’è qualche faccia nuova, credo che daremo soddisfazione a chi ci vedrà. Il casting è molto attivo sulle squadre, saranno squadre più attualizzate sui temi del momento. Alcune sfide, quelle storiche, si ripeteranno magari con altri nomi e altre premesse".