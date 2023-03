C'è posta per te, De Filippi gela la star di Mare Fuori: "Ma sei... ?"

05 marzo 2023 a

Dopo il lutto e il dolore, torna in tv Maria De Filippi, con una puntata di C'è posta per te registrata prima della scomparsa di Maurizio Costanzo. Il tutto è andato in onda nella serata di sabato 4 marzo, ovviamente su Canale 5.

E in studio ecco che fa capolino parte del cast di Mare Fuori, la serie italiana che sta sbancando in termini di share con la sua terza stagione. Nel dettaglio, Carmine Recano, il comandante della fiction Rai, Kishan Wilson (Kubra) e Giacomo Giorgio (l’attore che interpreta Ciro) sono le tre "sorprese" che Cristina vuole fare a suo marito Carmine, il quale in passato è stato colpito da leucemia.

E una volta in studio, Kishan e Giacomo sono apparsi particolarmente emozionati, tanto che la De Filippi ha chiesto loro per ben due volte: "Siete in imbarazzo?". Già, perché nonostante il successo della fiction, nonostante il fatto che il loro volto ora sia conosciutissimo in tutta Italia, lo studio di Maria De Filippi e di C'è posta per te è tutt'altra storia...