Eleonora Daniele? Non proprio, disastro-Cecchi Gori: coma la chiama in diretta

Clamorosa gaffe in diretta a Storie italiane, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele su Rai 1. Durante il blocco dedicato a Vittorio Cecchi Gori, la presentatrice ha annunciato: “Ora è arrivato il momento di fare un augurio”. E poi ha mandato in onda una copertina, dalla quale si è scoperto che l’augurio era proprio per Cecchi Gori, essendo oggi il giorno del suo 81esimo compleanno.

Ed ecco la gaffe: quando ha preso la parola in diretta tramite collegamento, Cecchi Gori ha chiamato la conduttrice “Daniela”. Poi però si è subito corretto dicendo “Ciao Eleonora”. E scherzosamente ha aggiunto: “Sono proprio 81”. E la Daniele ha risposto: “Sicuramente sono anni vissuti”. Alla piccola gag si è aggiunto anche l’inviato Mario Acampa, che ha intervistato in diretta Cecchi Gori, dicendogli: “Lo scorso anno hai detto di aver compiuto i tuoi primi 80 anni, ora compi invece i tuoi primi 81”.

L’inviato della Daniele ha poi chiesto a Vittorio Cecchi Gori notizie sul suo stato di salute, e lui ha risposto: “Sto abbastanza bene”. Anche se poi, un po’ ironicamente, ha precisato: "E’ da tanto che mi danno per morente, ma la verità è che quando mi accadono cose infelici mi ammalo, perciò dovrei cercare di essere sempre felice. Spero che con gli 81 anni, essendo ormai vecchietto, le infelicità diminuiscano e le gioie aumentino".