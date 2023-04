Amici, Lorella Cuccarini: "Con grande onore". Messaggio esplosivo dopo la diretta

30 aprile 2023 a

a

a

Fuori Cricca, eliminato al serale di Amici nella puntata di sabato 29 aprile. Dice addio al programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e ormai prossimo alla finalissima. Un'eliminazione al ballottaggio con Aaron, un'eliminazione dopo molte polemiche del pubblico sul suo conto: secondo molti, infatti, Cricca ha goduto di un trattamento privilegiato.

Ma tant'è, al netto delle polemiche si fa sentire la voce di Lorella Cuccarini, di cui Cricca era allievo. E la prof di Amici, pochissimi minuti dopo la fine della puntata, ha pubblicato sui social una foto che la ritrae insieme a tutti gli allievi della stagione, Cricca compreso.

Maria De Filippi scaricata da Arisa, terremoto ad Amici: cosa c'è dietro

E all'eliminato, la Cuccarini ha rivolto parole dolcissime: "Caro Cricca, è arrivato il momento di salutarci. Hai fatto un serale bellissimo: in queste puntate, sei tanto cresciuto! Esci dal programma – alle porte della semifinale – con grande onore. Fai frutto degli insegnamenti ricevuti, ma resta sempre come sei. Ora inizia una nuova pagina per te. Sappi che, fuori dalla scuola, ci sarò sempre", ha scritto Lorella Cuccarini. "Ciao Lorella, grazie di tutto, ti voglio bene", ha risposto lui, commosso.