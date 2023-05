L'eredità, Insinna umilia il campione: "Qualcosa di diverso..."

Roberto Tortora 12 maggio 2023 a

Campioni spennati a L’Eredità, che assaggiano la gloria (e il bottino) e poi devono “accontentarsi” del premio di consolazione. Ci riferiamo a quanto è successo al giovane campione in carica nel programma condotto da Flavio Insinna, che nell’ultima puntata è arrivato alla ghigliottina con una cifra altissima, ossia 180.000 euro, riuscendo però a mantenere solo poco più di 11.000 euro avendo sbagliato, come suddetto, quattro volte su cinque nel percorso di scelta degli indizi.

A un certo punto, dopo tre errori consecutivi, Insinna ha pure fatto dell’ironia dicendo al campione “la tua è una strategia” e lui, con un sorriso amaro, ha risposto “sì, dimezzo sempre…”. Quando, però, è arrivato il quarto errore, il conduttore ha provato ad aiutarlo: “Calmo… sei coerente però eh, continui a dimezzare. Prova a fare qualcosa di diverso adesso…”. E così, all’ultimo indizio, il concorrente non ha sbagliato.

Così, Flavio Insinna ha voluto dedicare un pensiero, prima della fine del programma, al precedente campione, Federico, che ha giocato per tante sere. Riferendosi a lui, il conduttore ha rivelato che poco prima, nel corso della puntata, al momento della sua eliminazione ha fatto capire di esserci rimasto male. Allora Insinna, a favore di telecamera, gli ha detto: “Nella vita c’è sempre un’altra occasione. Troverai un altro posto in cui avere un applauso così affettuoso come questo”, favorendo appunto l’applauso dello studio. Lo stesso Federico era incappato nell’errore finale nella ghigliottina di alcune sere precedenti, svelato dopo alcuni attimi di suspense creata ad hoc da Flavio Insinna, che ha poi mostrato la risposta sbagliata del campione.