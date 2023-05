Verissimo, Maddalena confessa: "Belen Rodriguez? Quando ero bambina..."

13 maggio 2023 a

Come da tradizione, gli ultimi eliminati della scuola di Amici vengono ospitati da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Oggi, sabato 13 maggio, è quindi stato il turno di Maddalena, che si è distinta nel talent di Canale 5 non solo per il talento nella danza, ma anche per la spiccata personalità. La Toffanin l’ha sorpresa tirando fuori un video inedito del 2016 che la riguarda.

Si vede infatti la ballerina partecipare a Pequenos Gigantes, il programma condotto da Belen Rodriguez, quando era poco più di una bambina. All’epoca già si vedeva che era brava nel ballo: “Avevo realizzato già lì uno dei miei sogni - ha confermato Maddalena - da diva volevo andare in tv, mi è sempre piaciuta”. Nel corso dell’ospitata, la ballerina non ha parlato soltanto del talent e della sua esperienza, ma anche della sua vita privata. Soprattutto dal punto di vista familiare, Maddalena ha passato dei momenti molto difficili.

“I miei genitori si sono separati quando avevo 5 anni e mia sorella 12 - ha spiegato - si sono separati in un modo non positivo. Io sono rimasta con mamma e mia sorella ha deciso con papà. Non ci siamo più viste. Mamma ha fatto tutto quello che è stato possibile. Mi ha sempre dato tutto non avendo la possibilità. Piuttosto che farmi smettere danza faceva la qualsiasi”.