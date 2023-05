Massimo Giletti, niente ritorno in Rai: "Chi non lo vuole"

17 maggio 2023 a

In questi giorni si fa un gran parlare di Fabio Fazio, che non ha rinnovato il contratto in Rai e ha stretto un ricco accordo con Discovery: dalla prossima stagione televisiva Che tempo che fa si trasferirà quindi su Nove, dove c’è già da tempo anche Maurizio Crozza. Dopo la conferma dell’addio di Fazio, si fa un gran parlare dei possibili nuovi arrivi a viale Mazzini. Ad esempio è molto chiacchierato il nome di Massimo Giletti.

C’è chi dava il suo ritorno in Rai addirittura per fatto, dopo che Non è l’Arena ha chiuso su La7. Stando alle indiscrezioni, i principali sponsor di Giletti sono Matteo Salvini (che ha “esultato” per l’addio del “nemico” Fazio) e Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura in quota Fratelli d’Italia e “quasi agente” del giornalista. Nelle ultime ore il ritorno di Giletti in Rai si è però complicato, se non addirittura compromesso: pare infatti che Forza Italia sia contraria e che quindi potrebbe saltare tutto.

Nel frattempo sta circolando un’altra indiscrezione, che riguarda il futuro televisivo di Miss Italia. Lo storico concorso di bellezza è finito da tempo ai margini: era stato escluso dal servizio pubblico nel 2013 e mai più ripreso, salvo un ritorno estemporaneo nel 2019. A quanto pare la Lega starebbe spingendo per riportare in Rai l’evento organizzato da Patrizia Mirigliani.