Belen Rodriguez epurata da Mediaset? “Non può più farlo dalla Toffanin”

Belen Rodriguez è rimasta fuori da Mediaset, dopo aver perso la conduzione di Tu si que vales e de Le Iene. La showgirl argentina ha sostenuto che si è trattato di una sua decisione, ma circolano diverse voci secondo cui Pier Silvio Berlusconi non la tenga particolarmente in considerazione. In attesa di capire dove andrà la Rodriguez a raccontare gli ultimi sviluppi della sua vita privata, di certo c’è che non tornerà molto presto a Mediaset.

Deianira Marzano ha ricevuto la seguente segnalazione su Belen: “Sta contrattando con la Venier per fare l’intervista sulla vita privata perché non la può fare più a Verissimo. Da Cattelan non avrebbero parlato di privato, dalla Venier invece potrà parlare del suo nuovo grande amore”. È infatti saltata la partecipazione dell’argentina a Stasera c’è Cattelan: era stata annunciata in qualità di ospite della prima puntata della nuova edizione, ma a quanto pare si trova all’estero per una “fuga romantica” con la nuova fiamma Elio Lorenzoni.

Prossimamente la Rodriguez potrebbe quindi sbarcare su Rai 1, dove Mara Venier la accoglierebbe a braccia aperte: d’altronde l’occasione è ghiotta, dato che a Domenica In l’argentina potrebbe parlare per la prima volta in pubblico della rottura con Stefano De Martino e della nuova relazione con Elio Lorenzoni.