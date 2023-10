C'è posta per te, colpaccio De Filippi: chi porta in studio alla prima puntata

03 ottobre 2023 a

Lavori in corso per la nuova edizione di C'è posta per te, il fortunato e seguitissimo programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La prima puntata della trasmissione, che partirà probabilmente a gennaio, è stata registrata ieri, lunedì 2 ottobre. E il portale SuperGuidaTv è riuscito a svelare i nomi dei cinque super ospiti che hanno preso parte alle riprese: si tratterebbe di due big della tv italiana e di tre volti di “Terra Amara”, una soap opera parecchio amata dal pubblico di Canale 5.

Stando alle anticipazioni, i primi ospiti del programma sarebbero Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli. Per quanto riguarda “Terra amara”, invece, gli ospiti sarebbero Müjgan Hekimoglu, Demir Yaman e Uğur Güneş. Come mai così tanto spazio alla serie tv turca? Perché ha un pubblico molto affezionato. Non a caso, anche Silvia Toffanin a Verissimo, sempre su Canale 5, ha ospitato alcuni dei personaggi principali di “Terra Amara”.

Per quanto riguarda il resto del format, non dovrebbe cambiare molto. Come al solito, Maria De Filippi sarà la voce narrante delle storie raccontate nella trasmissione. E come al solito torneranno i postini a consegnare la posta e a capire se gli inviti verranno accettati o meno.