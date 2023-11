Pomeriggio 5, urla in diretta contro Myrta Merlino: "Perché parla?", attimi di caos

14 novembre 2023 a

Attimi di tensione per Myrta Merlino a Pomeriggio 5, dove si parlava della vicenda dei due ragazzi spariti nel nulla in provincia di Padova dallo scorso sabato. Dunque, l'intervista ai genitori di Erika, furibondi per il rilascio dell'assassino della ragazza poiché "obeso". Quindi, il caso della bimba morta in culla per cui sono stati arrestati i genitori.

Ma durante la diretta in onda su Canale 5 oggi, martedì 14 novembre, Merlino ha notato sul video-wall che la sua inviata stava vivendo dei momenti concitati. Dunque le ha dato la linea: "Cosa è successo, Bruna? Cosa succede? Con chi sei?". Dunque l'inviata ha spiegato che un uomo, il fratello del padre della bimba, voleva "dare le sue ragioni". E l'uomo, aggressivo, ha sbottato: "Non è possibile sentire quel che dite".

Myrta Merlino non si è fatta intimorire, ricordando che la stessa foga avrebbe potuto usarla per evitare una simile tragedia: "Lei adesso usa questa foga con noi. Perché non l’ha usata guardando la bambina?", ha replicato all'uomo. E questo si è difeso dicendo di non averla proprio vista, la bimba morta. "Allora perché parla?", ha rincarato la Merlino. E ancora: "Cos’è che non è vero? Abbia il coraggio. È stata curata con lo strutto la bambina. Ci ha messo lo strutto", ha ribadito Myrta Merlino, respingendo l'assalto.