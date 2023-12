Affari Tuoi, "un emerito str***o": il Dottore nella bufera

21 dicembre 2023 a

a

a

Gli interventi che il Dottore ha fatto ieri ad Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus su Rai 1, hanno infastidito non poco i telespettatori. Protagonisti della puntata Andrea e la compagna Sofia, provenienti da Pordenone e quindi rappresentanti del Friuli Venezia Giulia. La coppia ha accettato, all'ultimo minuto, l'offerta del Dottore di fare cambio pacco. Dunque hanno lasciato il loro, il numero 1, per prendere quello della Lombardia, il numero 2. Peccato che questa scelta si è ritorta contro di loro. Andrea e Sofia infatti, così facendo, hanno lasciato andare ben 5mila euro, riuscendo a portare a casa solo 500 euro.

La proposta del Dottore di fare cambio pacco ha fatto discutere molto sui social. Un utente, per esempio, ha scritto: "Che cattivo il dottore, gli hai tolto il pane dalla bocca, poveri ragazzi". Un altro invece: "A voler essere eleganti questa sera Pasquale Romano alias il Dottore si è dimostrato un emerito stron*o". E ancora: "E come sempre il dottore una mmme**a solo per non fa sborsare soldi alla Rai".

Delusione a parte, il programma condotto da Amadeus si è confermato, anche ieri, come il fenomeno tv della stagione. La puntata ha incollato allo schermo 4.906.000 telespettatori, facendo registrare il 23,2% di share e battendo il primo tempo della Coppa Italia Inter-Bologna, che invece ha raccolto 4.195.000 telespettatori, col 19,8% di share.