Fuori dal coro, Mario Giordano con le lacrime agli occhi

L’intervento d’apertura di Mario Giordano nell’ultima puntata di Fuori dal Coro, talk di approfondimento politico e sociale di Rete4, è stato diverso dagli altri. Difficile e drammatico. Sì, perché il conduttore della trasmissione ha dovuto dare un doveroso omaggio ad una sua giornalista e inviata, Carlotta Dessì, 35 anni, colpita da una malattia fulminante che se l’è portata via in pochi mesi.

Aveva lavorato anche per Premium Sport (grande appassionata di calcio e, da sarda, tifosissima del Cagliari) e Pomeriggio 5. E proprio a Mediaset aveva trovato anche il compagno per la vita, il giornalista Fabrizio Boni, che lavora a Sportmediaset e che le è stato accanto fino all’ultimo istante.

Queste le parole di un commosso Mario Giordano: “Stasera è dura andare in onda, ieri pomeriggio (il 6 Febbraio, ndr) è morta Carlotta Dessì, la nostra giovane e brava inviata. Aveva 35 anni e, nel giro di pochi mesi, una malattia se l'è portata via e di fronte a tutto questo ha poco senso tutto quanto. È difficile trovarlo un senso, è difficile andare in onda, tutti i ragazzi che lavorano e che stanno lavorando ora faticano a trovare la forza".

"Siamo convinti di doverlo fare, però, e fare una trasmissione più bella possibile, proprio per Carlotta e per quello che ci ha insegnato, non solo durante tutta la sua vita professionale, umana, ma fino all'ultimo per il coraggio, la tenacia, l'ostinazione, la determinazione. Il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, di guardarle in faccia, di non avere paura. Si collegava tutti i giovedì alla riunione di fuori dal coro e ci ha dato una lezione infinita di coraggio e determinazione di cui noi ora dovremo ogni giorno essere all'altezza. Carlottina aiutaci da lassù”.