Verissimo, Anna Pettinelli rivela: "Io e Giuseppe ci siamo lasciati"

"Il mio Giuseppe non c’è più, ci siamo lasciati": Anna Pettinelli lo ha rivelato a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. “Ma davvero? Non ci posso credere… - ha commentato la conduttrice - ti aveva fatto la dichiarazione d’amore”. E la speaker radiofonica ha risposto: “Le persone non sono sempre quello che sembrano. Ci siamo lasciati per motivi che non sto qui a spiegare ma è così. Sono di nuovo single”. In ogni caso, poi, ha assicurato: “Sto benissimo, sto meglio di prima”, senza scendere nei dettagli della fine della sua relazione.

Insieme a lei, nel corso dell'intervista, l'insegnante di ballo Raimondo Todaro. I due, che formano una squadra ad Amici, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5, hanno dimostrato di essere molto affiatati e in sintonia. Parlando della sua esperienza nel programma, in particolare, Anna ha lanciato una frecciatina a Rudy Zerbi, che continua a punzecchiarla: “Lui ha sempre avuto una cotta per me. Ballare con lui? Ma l’hai visto com’è? È un orso”. E ancora: “Lui parla ma io non lo sento più, è proprio vento nelle orecchie".

Infine, la Pettinelli ha rivelato di essere rimasta male per alcune esclusioni: “Mi arrabbio tantissimo perché sostengo le mie convinzioni e su quelle io mi scateno e non ho una mezza misura nell’esporle. Difendo i miei ragazzi, le mie ragioni mi fanno incavolare e poi quest’anno ci si è messo contro anche Cristiano Malgioglio. Ci sono rimasta male per alcune esclusioni però che vuoi farci, il meccanismo è questo, io saluto tutti i ragazzi”.