Pomeriggio 5, "io sono pronto": la rivelazione su Enzo Paolo Turchi, dove andrà

10 settembre 2024 a

a

a

Enzo Paolo Turchi è un nuovo concorrente del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre. A rivelarlo la trasmissione di Myrta Merlino, Pomeriggio 5. "Abbiamo una bellissima esclusiva sul Grande Fratello", ha detto la presentatrice. E la notizia sui social ha subito entusiasmato i fan del coreografo.

Anche quest’anno il cast del reality sarà formato da personaggi vip e non vip. Nella prima categoria rientra Enzo Paolo Turchi, che nel video di presentazione ha raccontato: "A quattro anni già dormivo da solo per strada. A 8 anni facevo le pulizie per venti lire al giorno. Mi iscrissi al San Carlo di Napoli e lì è nata la mia carriera. La scintilla che è nata tra me e Carmen (Russo, ndr) deve ancora nascere perché noi ci stiamo innamorando sempre di più. Grande Fratello io sono pronto". A un certo punto della presentazione si sente squillare la suoneria del telefono del ballerino, che dice: "Carmen non chiamare perché sto entrando al Grande Fratello. Ciao, ti voglio bene".

Pomeriggio 5, informazioni riservate su Alfonso Signorini: scoop-Myrta Merlino

Tra i prossimi inquilini vip annunciati ci sono anche Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, le ex ragazze di Non è la Rai che però parteciperanno come concorrente unico. Nella loro clip di presentazione, le concorrenti hanno dichiarato di essere cariche per questa nuova esperienza televisiva: “Partecipare come unico concorrente potrebbe essere un’arma a doppio taglio o una cosa a nostro vantaggio". E hanno messo in guardia i compagni di avventura: "Siamo una forza della natura. Fossimo in voi avremmo un po’ di paura. Tremate".