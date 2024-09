Verissimo, Amanda Lear-choc: "Non mi vedrete mai più"

22 settembre 2024 a

Amanda Lear è stata ospite a Verissimo, il programma della domenica pomeriggio in onda su Canale 5, dove si è spesa in una chiacchierata a cuore aperto con la conduttrice, Silvia Toffanin, condividendo numerosi aneddoti sulla sua vita e dedicando un ricordo speciale ad Alain Delon, recentemente scomparso. Ma, soprattutto, Amanda Lear ha annunciato il definitivo ritiro dalle scene.

Parlando di Delon, ha spiegato: "Con me è stato sempre un grande signore, molto simpatico. C'è gente che dice che aveva un caratterino particolare. A me dispiace vedere questi uomini importanti invecchiare, ammalarsi e finire con delle storie sull'eredità. La gente, sarebbe meglio non vederle più dopo un po'", ha raccontato l'artista. Dunque ha sorpreso il pubblico con la notizia del suo addio alle scene: "Infatti è l'ultima volta che mi vedete. Così la gente si tiene il ricordo di questo personaggio meraviglioso". Un passo indietro irrevocabile, insomma.

Durante l’intervista, Amanda ha parlato con la Toffanin anche del suo matrimonio con Alain Philippe, riflettendo sulle difficoltà incontrate nel loro rapporto: "Mio marito non era felice. Sono contro queste coppie di spettacolo, noi siamo abbastanza egoisti, concentrati molto su di noi, è difficile dividere la luce dello spettacolo. Alain soffriva quando io lavoravo e facevo i miei programmi e lui era nel camerino a fumare, mentre mi aspettava. Lui era uno scrittore e scriveva tutto il giorno, ma non è mai riuscito a trovare una sua identità", ha concluso Amanda Lear.