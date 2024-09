Affari Tuoi, gaffe di De Martino: "Diceva un tale...", attimi di gelo in studio

24 settembre 2024 a

a

a

Altro giro e altra puntata di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi e della fortuna condotto con clamoroso successo su Rai 1, ogni sera, da Stefano De Martino. La puntata in questione è quella proposta dalla rete ammiraglia di Viale Mazzini nella serata di lunedì 23 settembre, una puntata "infinita", durata quasi mezz'ora in più del consueto, a causa dello sciopero delle maestranze Rai che ha imposto per la giornata sensibili variazioni in palinsesto.

Ma ora, veniamo a quanto successo in studio: il concorrente in gara è stato Damiano, un giovane laureando in Storia soprannominato "Jannacci" per la sua forte somiglianza con il celebre cantautore, Enzo Jannacci. Damiano, che rappresentava il Veneto con il pacco numero 6, è stato accompagnato in studio dal padre, ribattezzato "Branduardi" dal conduttore per via del suo aspetto. In onore al padre e ad Angelo Branduardi, ecco in sottofondo la celebre canzone Cogli la prima mela. Insomma, una famiglia di sosia e con la musica nel sangue...

Durante la partita, Damiano ha rifiutato una prima offerta di 33mila euro e un successivo cambio pacco. Dopo aver trovato solo 50 euro, il fantomatico Dottore ha riproposto il cambio. E proprio in quel momento De Martino è incappato in una piccola ma clamorosa gaffe durante una telefonata: "La storia non è maestra di niente, diceva un tale". Si è corretto subito dopo: "Ah, Montale! Ho detto un tale...", parole che hanno innescato le risate dello studio e dello stesso concorrente. Damiano quindi ha deciso di non cambiare il pacco numero 9, e si è aggiudicato 20mila euro, nonostante fossero ancora in gioco i premi più alti, da 200mila e 300mila euro.

Nonostante la tensione, il ragazzo ha spiegato di sentirsi legato al pacco numero 10 per motivi personali: "Sono stato chiamato per il provino il 10 di luglio, il giorno del compleanno di mio nonno Giuseppe a cui ero molto legato. Dal 2021 ci ha lasciato, a 90 anni. Il giorno della consegna del diploma di laurea, ho trovato il suo orologio che segnava esattamente l'ora in cui mi è stato consegnato il diploma. L’ho letto come un segno che era lì con me". Nonostante il legame affettivo, Damiano ha scelto di rifiutare nuovamente il cambio e ha aperto il pacco da 100 euro, mentre i 300mila euro sono svaniti.

Nel gran finale della puntata di Affari Tuoi, con 200mila e 200 euro ancora in gioco, ancora una volta il Dottore ha proposto un'ultima offerta pari a 44mila euro. Stefano De Martino ha ironizzato citando una famosa canzone di Enzo Jannacci: "Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale". E lo studio ha risposto in coro: "Vengo anch’io!". Dopo aver ricevuto il suggerimento del padre, Damiano ha accettato l’offerta e ha portato a casa i 44mila euro. Quando il conduttore ha previsto correttamente il contenuto del pacco - 200 euro - è risultato evidente che avesse "spoilerato" il finale, un evento raro. Insomma, nell'era-De Martino sorprese (e share) sono assicurati.