Bayesian, "il comandante dovrebbe stare attento": a Quarta Repubblica una cupa previsione

08 ottobre 2024 a

a

a

Tanti, troppi, i misteri legati all'affondamento del Bayesian. A detta di tutti inaffondabile, il veliero è colato a picco nelle acque di Palermo in pochissimi secondi lo scorso agosto, causando la morte di ben sette persone. Eppure per Alex Orlowski le morti potrebbero non limitarsi a queste. Ospite di Nicola Porro nella puntata di lunedì 7 ottobre di Quarta Repubblica, l'hacker si lascia andare a una preoccupante previsione. Pur premettendo di non voler fare "il complottista", Orlowski ammette: "Già delle persone sono morte, io credo che nel giro di un anno ne vedremo delle belle, anche il capitano dovrebbe stare attento".

E alla richiesta di chiarimenti da parte del conduttore, l'esperto informatico aggiunge: "Qualcosa sicuramente a quella barca è successo, ci sono dei testimoni". In particolare, a far emergere nuovi dubbi, una foto alquanto discussa dai giornali britannici e scattata poco prima della tempesta. L'immagine mostrerebbe i portelloni chiusi, smontando la tesi dell’errore umano.

Intanto, a poche settimane dalla tragedia, il comandante dell'imbarcazione, James Cutfield, avrebbe lasciato l’Italia a bordo di un volo privato diretto in Spagna. Con lui ci sarebbe stato anche Tim Parker Eaton, l’ufficiale di macchina finito nel registro degli indagati con le stesse accuse, ossia naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Per gli inquirenti il capitano non avrebbe adottato le misure necessarie a mettere in sicurezza il veliero e non avrebbe prestato adeguato soccorso ai passeggeri.