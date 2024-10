Il Paradiso delle Signore "uccide" i turchi? Rai 1, un'indicazione pesante

Klaus Davi 11 ottobre 2024 a

CHI SALE (Il Paradiso delle Signore)

Che sia finita l’era dei serial turchi? Presto per dirlo, ma nel (dai più) ignorato day time si annidano piccoli fenomeni sociologici che meritano di essere rilevati. Partita nel dicembre 2015, la serie Il paradiso delle signore è andata in onda in prima serata a cadenza settimanale nelle prime due stagioni mentre dalla terza è stata spostata quotidianamente al pomeriggio e si è fatta largo nel palinsesto Rai 1 a suon di ascolti sempre in crescita con medie vicine al 20%.

Anche questa nona edizione non ha tradito le attese passando in testa nella fascia pomeridiana, come è accaduto martedì con 1.726.000 spettatori e il 19.2% di share e picchi del 21%. A far decollare l’audience è anche la narrazione quasi thriller che sta caratterizzando questo periodo con i ricatti di Umberto nei confronti di Marcello per farlo desistere da un affare pericoloso o con la concorrenza spietata da parte dell’altro grande magazzino Galleria Milano Moda.

Qualche richiamo al mitologico Centovetrine di Mediaset non manca ma qui a dominare sono vari ingredienti come l’atmosfera sognante di fine anni ‘50/primi ‘60, salotti eleganti e locali in stile Nouvelle Vague, dove si svolgono le trame amorose tra i dipendenti del Paradiso e quelle invece più crude e avide degli imprenditori che gli ruotano attorno.