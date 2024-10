Porta a Porta, Bruno Vespa è inarrestabile: dove vola il suo "salottino"

Klaus Davi 12 ottobre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus David dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Porta a Porta)

È ripartito molto bene Bruno Vespa con Cinque Minuti nell’access prime time raggiungendo picchi del 24% di share il giorno dell’uccisione del leader Hezbollah Nasrallah e con Milly Carlucci per il lancio di Ballando con le stelle.

Un ottimo traino per Affari tuoi che con Stefano De Martino sta arrivando a punte del 27%. In fase di rodaggio anche Porta a porta, penalizzato dal fatto che quest’anno mancano grandi eventi politici interni, che di solito attizzano il pubblico, ma che non se la cava male pure con puntate sulla politica estera, che notoriamente in Italia televisivamente funziona molto meno.

Mercoledì in seconda serata il talk di Rai 1 incentrato nella prima parte sulle questioni mediorientali ha avuto un ottimo riscontro partendo da una media del 7% per poi crescere progressivamente nella seconda parte dedicata ai nostri amici a quattro zampe e alle loro virtù come animali da compagnia da cui c’è sempre da imparare. Nel finale ha toccato picchi del 10% tirando la volata a Sottovoce di Marzullo che ha registrato un ottimo 6.5% di share. Mixando idealmente i suoi due format, Vespa riesce a coinvolgere un pubblico onnicomprensivo che va dai giovanissimi, appena dopo il Tg1, ai senior, nel late night. Sicuramente col progredire della nuova stagione televisiva gli ascolti miglioreranno ulteriormente.