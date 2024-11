L'Eredità, l'esercito di Christian dichiara guerra al programma: "Basta fare i furbi!"

22 novembre 2024 a

a

a

Riflettori puntati sullo studio de L’Eredità, il gioco delle parole e delle catene di parole. Siamo nel regno di Marco Liorni, ovviamente su Rai 1, la puntata è quella del 21 novembre. E il campione in carica è ancora Christian, uno che sta ridefinendo gli standard del programma, livellati al rialzo. Christian non si smentisce, si impone e torna protagonista alla Ghigliottina dopo un Triello avvincente contro Anna e la debuttante Giulia. Vediamo cosa è successo nella serata e quali discussioni ha scatenato sui social.

Christian, già vincitore di oltre 200mila euro da quando è entrato in gara, si qualifica al Triello insieme a Giulia, entrambi bravi a indovinare i “paroloni” nonostante qualche difficoltà. Anna, invece, guadagna il terzo posto superando Paolo in una sfida serrata. Giulia tenta una strategia audace, che finisce però col ritorcersi contro di lei: sfida Christian con la prima domanda pigliatutto, ma sbaglia e perde metà della sua eredità, che finisce nelle mani del campione. "Non riesce il colpaccio orchestrato da Giulia", commenta sornione il conduttore. Anna, con la seconda domanda pigliatutto, tenta di mettere in difficoltà la giovane avversaria ma cade nello stesso errore e si ritrova con soli 20mila euro, contro i 45mila di Giulia.

L’unica possibilità di Anna per ribaltare la situazione era la domanda da 50mila euro, ma quando sia Christian che Giulia sbagliano la risposta, è il campione a trovare quella corretta, aumentando la sua eredità a 135mila euro. "Christian vola ai 100 secondi", esclama Liorni. Con Anna ko, rimangono in gioco Giulia e Christian per i 100 secondi. Nonostante un paio di esitazioni, il campione ha la meglio. Già, vince ancora lui. Vince sempre lui. Anche Giulia fatica e non riesce a mantenere il controllo della mano, lasciando spazio all’ennesimo trionfo di Christian, che conquista ancora una volta la Ghigliottina. "Ce la fa ancora!", annuncia Marco Liorni con entusiasmo.

Alla Ghigliottina, Christian parte con un montepremi potenziale pari a 180mila euro. Con le cinque parole chiave – sosta, cambiare, secondo, magra, personale – il campione dimezza una sola volta, arrivando a 90mila euro. Peccato però che la sua risposta, “Mezzo”, non sia quella corretta. La soluzione era infatti “Terra”. "Ma siamo tutti ammirati per come giochi, complimenti ancora per esserti confermato campione de L’Eredità", conclude Liorni, lasciando la somma non vinta nelle casse della Rai.

"Lo vogliono sempre in finale". Christian vince ancora, ma scoppia la bufera | Guarda

Come sempre e forse più di sempre, però, sui social in generale e su X in particolare, montava la protesta contro L'Eredità e i suoi autori. La ragione? La parola sarebbe stata quasi impossibile da azzeccare. I commenti fluivano copiosi: "Se è Terra allora vale tutto, inventiamoci i collegamenti"; "Scusate, ma tempo non avrebbe avuto più senso?"; "Oggi proprio era impossibile!!"; "Stasera hanno fatto i furbetti, parola imprendibile"; "Terra è forzatissima". Insomma, in molti non hanno accettato l'esito della puntata. E, forse, non avevano neppure tutti i torti.