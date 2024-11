L'Eredità, "non esiste proprio": scoppia il caso dopo la ghigliottina

29 novembre 2024 a

Nella puntata de L'Eredità di Marco Liorni in onda questa sera, venerdì 29 novembre, su Rai 1 ad accedere al Triello sono stati il campione Christian e i due debuttanti Giuseppe e Martina. A qualificarsi per i Cento Secondi, invece, sono stati Christian e Martina, che hanno giocato per una Ghigliottina del valore di 185mila euro. A spuntarla a sorpresa è stata la debuttante, che ha battuto Christian andando così alla Ghigliottina per la prima volta.

Le parole in gioco erano stato, ruolo, telefono, aria e verso, e la campionessa, che ha dimezzato tre volte, è rimasta alla fine con un montepremi di 23.125 euro. Ha tentato il tutto per tutto scrivendo la parola FILO sul cartoncino a sua disposizione. Ma il termine corretto era un altro, LIBERO. Martina, in ogni caso, potrà riprovarci nella puntata di domani sera, sabato 30 novembre.

In molti hanno commentato la puntata sui social, non condividendo la soluzione della ghigliottina. Un utente, per esempio ha scritto: "Aria e libero...ma non esiste proprio... Libero COME l'aria? Ma per piacere...". Un altro gli ha fatto eco: "Libero non ci stava completamente, meglio colpo #leredita". Qualcun altro invece si è detto contento per l'arrivo di Martina alla ghigliottina: "Giusto così Christian bravo ma è ora di dare spazio ad altri".