L'Eredità, "non si può sentire": Simona perde alla Ghigliottina ed esplode la protesta

La cantante lirica Laura, il campione in carica Niccolò e la professoressa siciliana Simona: loro i tre concorrenti arrivati al Triello nella puntata de L'Eredità in onda questa sera, domenica 5 gennaio, su Rai 1. Al timone del game show Marco Liorni, che ha messo i tre concorrenti alla prova come ogni sera. Alla fine, a spuntarla e ad accedere ai Cento secondi sono stati Simona e Niccolò. Questi ultimi, dunque, si sono sfidati per una Ghigliottina del valore di 170mila euro. Ad avere la meglio è stata Simona, che così è andata alla Ghigliottina per la prima volta.

Le parole da collegare erano cassa, musica, brutta, anelli e digitale. Dopo vari dimezzamenti, il montepremi è sceso a 10.625 euro. E dopo il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, Simona ha provato a dare la risposta scrivendo Risonanza sul cartoncino a sua disposizione. Purtroppo, però, la risposta corretta era Quaderno. In molti, sui social, hanno commentato la puntata, dicendosi in disaccordo con la soluzione offerta dal programma. "Non si può sentire", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro: "Quaderno di brutta non l’ho mai sentito… al massimo foglio #Leredità". E ancora: "Mi sono calate le braccia".

