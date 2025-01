L'Eredità, "cosa prova a fare con Giulio!": sfregio a Marco Liorni, di cosa lo accusano

14 gennaio 2025 a

Riflettori puntati su L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole e della famigerata Ghigliottina finale, dove in ballo c'è il montepremi. Un programma inossidabile, che continua ad inanellare uno share stratosferico, sera dopo sera.

La puntata in questione è quella di martedì 14 gennaio, dove il campione in carica è Giulio. Già, all'esordio, la sera precedente, ha subito sbancato, portandosi a casa la bellezza di 50mila euro. Per Giulio una vittoria meritatissima: ha mostrato tutta la sua competenza, acume, cultura. Tanto che, per una volta, sui social nessuno ha avuto nulla da eccepire: su X in particolare, quasi tutti concordi nell'esaltarne la vittoria, senza parlare - per una volta! - di presunti complotti o favoritismi.

Insomma, Giulio ha la stoffa del campione, anzi del campionissimo. E proprio questo aspetto è finito nel mirino dei social, che dopo la "bontà" della vigilia tornano a cannoneggiare. Nel mirino in particolare ci è finito proprio il conduttore, Marco Liorni, accusato da diversi utenti di incensare, di esaltare troppo Giulio.

È cosa nota: quando a L'Eredità ci sono grandi campioni, i quali si confermano a lungo, lo share ne gode in positivo. Dunque, ecco che tanto è bastato - alla seconda puntata! - a scatenare i sospetti contro Liorni. "Liorni ci hai strambellato le palle!", scriveva uno. Poi Giuseppe: "Liorni che vuol fare diventare Giulio come Christian, a ogni cosa gli chiede la sua opinione, che pena!". Il riferimento dell'ingeneroso telespettatore era a Christian Giordano, campione dei campioni, il quale ha vinto in totale 310.625 euro, il secondo di tutti i tempi. Insomma, tanto veleno gratuito contro il conduttore. Ma c'è anche chi gli rivolge un plauso: "Mi piace Liorni quando saluta personalmente chi ha perso, chapeau! Per me è una bella persona", concludeva Alberta.