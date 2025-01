Verissimo, Malena rivela: "Perché ho detto addio ai film hard"

18 gennaio 2025 a

"La vita ti mette di fronte ad alcuni episodi complicati: prima mi sono ammalata io, un problema di salute semplice, poi mia mamma": Malena, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha raccontato il motivo che l'ha portata a dire addio al mondo del porno. "Piano piano - ha aggiunto - Filomena ha preso il posto di Malena. Poi ho avuto dei problemi personali che dovevo risolvere, ma questo lavoro con tutti gli impegni e le serate organizzate non ti permette di dire di no. Tutti pensano che sia bello, facile nel mio lavoro, ma a parte le luci e il set, ci sono anche gli spettacoli e le serate".

Una situazione in particolare, però, sarebbe stata determinante: "Quello che mi ha fatto cambiare idea e decidere di prendermi prima una pausa e poi di dire definitivamente addio, è stato un episodio molto triste". E ha raccontato: "Io non potevo partecipare a una serata e l'agente che si occupava di quell'evento nel locale mi ha scritto 'Tu ti vesti, prendi il treno e vieni a fare la serata'. Ero fisicamente impossibilitata, ma comunque non potevo dire di no. Malena mi ha dato la possibilità di farmi conoscere nel settore, ma anche di dire basta. Una parola che alcune ragazze non possono permettersi di dire. È una ruota che non si ferma più. Abusavano della mia persona. È lecito prendere una pausa, adesso è un addio perché mi sono resa conto che non c’è possibilità di cambiare il sistema e allora io ho deciso di tornare a casa da mia mamma e spero anche da mio papà. Mi sento serena e mi sono trovata. Il mio lavoro mi ha dato tanto, ma adesso sto ritrovando la mia famiglia".

Parlando della malattia della mamma, poi, ha rivelato: "Mia madre non sta bene. È tornato ad affacciarsi quel male, stavolta in modo più aggressivo e cattivo... Grazie al mio stop e al mio stare a casa, mi sono accorta subito che c’era qualcosa che non andava". E ancora: "Oggi sono felice perché siamo arrivati ad un punto molto positivo. Mia madre ha subito un intervento complicato e quasi impossibile perché era al centro del suo corpo, dove c'era quel brutto male. Sono pochi giorni che mamma è senza quella brutta cosa. Sono soddisfatta e lo devo soltanto a me e a lei". Infine, ha parlato anche del rapporto difficile col papà, che non vede da tre anni: "Sogno ancora di recuperare il rapporto con lui. Anni fa avevo detto che l’unico motivo per cui avrei potuto cancellare Malena sarebbe stato per il ritorno di papà. Ho fatto prima io, quindi ora tocca a lui tornare. Non so se lui non voglia tornare per paura del giudizio del paese. Noi li abbiamo sempre sopportati, ma non so se lui è pronto".