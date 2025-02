L'Eredità, "non stanno messi bene di capoccia": Daniele alla Ghigliottina? Scoppia la bufera dopo la puntata

19 febbraio 2025 a

Il campione in carica Daniele dalla provincia di Padova, Alessandro e il debuttante Andrea: questi i tre concorrenti che sono riusciti ad accedere al Triello a L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 19 febbraio. Ai Cento Secondi, invece, si sono piazzati Daniele e Andrea, che per la prima volta si sono sfidati per la Ghigliottina, il cui valore era di ben 200.000 euro.

Ad avere la meglio alla fine è stato il campione in carica, che così è tornato alla Ghigliottina per la terza volta consecutiva. Le parole in gioco questa sera erano: sicurezza, puntare, amico mio, capo e orlo. Dopo tre dimezzamenti, il montepremi è sceso a 25.000 euro. Il concorrente, allora, dopo il minuto di ragionamento previsto dal regolamento ha tentato il tutto per tutto scrivendo la parola VICINO sul cartoncino a sua disposizione. Peccato, però, che la parola corretta fosse un'altra, ovvero SPILLO. Daniele potrà riprovarci domani.

In molti, su X, non si sono detti d'accordo con la soluzione della Ghigliottina offerta dal programma. "Se 'Spillo', per loro, legava bene con tutte e cinque, non stanno messi bene di capoccia. Capo e sicurezza, assolutamente fuorvianti", ha scritto per esempio un utente. Un altro invece: "Almeno date le definizioni esatte: si dice spilla di sicurezza, non spillo. Che improvvisatori… #LEredita". E ancora: "Spillo di sicurezza mai sentito, casomai spilla ...#leredita".