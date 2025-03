L'Aria che tira, Parenzo perde le staffe con Markov: "Follia imperialista putiniana"

05 marzo 2025 a

"E' tutta una presa in giro, delle vere terre rare in Ucraina non ce ne sono, non ha significato questa cosa": l'ex portavoce di Putin Sergej Markov lo ha detto a David Parenzo a L'Aria che tira su La7, parlando dell'accordo tra Washington e Kiev. "È una sorta di neocolonialismo americano che non ha niente a che vedere con quello che in realtà ha a disposizione l'Ucraina. È una truffa, in questo modo Trump giustifica la fine delle ostilità. Il punto è che loro sono disposti a firmare qualsiasi cosa", ha proseguito Markov.

"Ma se gli americani dovessero rimanere al confine in Ucraina per lo sfruttamento delle terre rare, come dovrebbe essere previsto dall'accordo, a voi andrebbe bene?", lo ha incalzato il conduttore. E lui: "Cosa vuole che le dica? Se gli investimenti americani devono andare in Ucraina qual è il problema? Sono i soldati americani che sono un problema e questo non lo permetteremo. Allo stesso modo se verranno i soldati italiani, quelli francesi, quelli tedeschi. I soldati russi risponderanno col fuoco anche contro i vostri soldati perché l'Ucraina è parte della Russia storicamente. E' come se da voi arrivassimo noi in Sicilia, voi vi difendereste nello stesso identico modo". Queste affermazioni, però, hanno fatto sbottare Parenzo, che ha replicato: "Dire che l'Ucraina è vostra è una follia imperialista putiniana".

