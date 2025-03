L'Eredità, Liorni spiazza il concorrente: "Fallo un po' sto gesto". Impensabile alla Ghigliottina

Colpo di scena a L'Eredità. La puntata in onda giovedì 27 marzo ha visto il concorrente indovinare la parola al gioco finale. Al programma, in onda ogni sera su Rai 1, ha giocato Stefano. È stato lui che, nel gioco dei 100 secondi, allo scadere del tempo, è riuscito a tenere il gioco in mano. Il concorrente è partito da un montepremi di 190.000 euro. Gli indizi? Le coppie e, quindi, i 5 indizi per la parola nascosta della Ghigliottina, erano: Dimenticare – Salvare (sbagliata); Borsetta – Portafoglio (indovinata); Album – Fotografico (sbagliata); Impero – Cinese (indovinata); Gesso – Gesto (indovinata).

Il montepremi si è dimezzato due volte, fino a raggiungere la cifra di 47.500 euro. Al termine del minuto di tempo a disposizione, Stefano ha scritto la parola OMBRELLO. Ed era quella esatta. Tanta l'esultanza di Marco Liorni. Il conduttore, stando a quanto riportato dagli utenti di X, ha detto: "Fallo un po' sto gesto..." (ironizzando). E Stefano: "... Ah perché è la mia!", poi le urla di gioia con il concorrente che è rimasto alquanto sorpreso dal lieto fine.



"Fallo un po' sto gesto..."







Stefano: "✌...



Ah perché è la mia!"







URLATO #LEredità

— Samuele (@BlueBandit_16) March 27, 2025