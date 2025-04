L'Eredità, "di chi è parente?": sospetti sul supercampione Gabriele

D'altronde Gabriele viene soprannominato "Mister 275mila" proprio per la sua alta vincita. Il concorrente della provincia di Massa Carrara viene addirittura definito più bravo degli autori. Il 29enne è originario di Mulazzo, comune di 2 mila abitanti in provincia di Massa Carrara, e lavora a Roma al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, è all’ufficio studi e riforme, dove si studiano i vari regolamenti e l’organizzazione delle istituzioni.

Nuova partita, nuove polemiche. Questa volta a qualcuno non è andata giù la presenza a L'Eredità di Gabriele . Il ragazzo è riuscito ad arrivare alla Ghigliottina anche nella puntata di domenica 6 aprile su Rai 1. Un fatto criticato da alcuni. E così su X si legge: "C'è ancora sto campione? Ma basta. Ma è parente di qualcuno che lo tengono così tanto? Mi pare strano che riesca a stare così tanto".

Di lui si sa anche che la famiglia è toscana, ha una sorella più grande, professoressa al Liceo classico di La Spezia, e una sorella più piccola che vive sempre in Lunigiana e fa l’educatrice. Ha fatto il liceo classico e poi ha studiato Giurisprudenza a Pisa. Insomma, nessun parente importante in televisione come qualcuno ha ipotizzato sui social.