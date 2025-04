Caterina Balivo furiosa: "Ci ha provato con mio marito"

Caterina Balivo ospite di Obbligo o Verità, il programma in onda lunedì 14 aprile su Rai 2. Tra i partecipanti anche Paola Barale, Filippo Bisciglia, Cristina D’Avena, Francesco Facchinetti, Pierluigi Pardo e Tommaso Cassissa. Dopo la classica bottiglia, è toccato alla Balivo rispondere alle domande della conduttrice. "Qual è la più grande ingiustizia subita nella tua vita?". E la risposta non si è fatta attendere: "Varie. Quella che mi fa stare male ancora oggi è che quando sono diventata mamma per la seconda volta, di Cora, sono tornata al lavoro e non potevo allattarla e questa per me è stata una grande ingiustizia, perché ero costretta a scegliere tra tornare al lavoro e allattarla, visto che chi ha allattato sa che non è possibile allattare solo di notte."

Poi una precisazione: "Devo dire però che dopo un anno, un'altra conduttrice ha partorito e l'hanno fatta allattare. Secondo me è perché io ho rotto talmente tanto le scatole, insultando tutti, che si sono detti: 'Se ricapita, facciamoglielo fare!". Le domande si sono fatte piano piano più intime. Entrando a gamba tesa sul matrimonio con Guido Maria Brera, la Marcuzzi ha chiesto quale fosse stata la sua più grande scenata di gelosia.