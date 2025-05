L'Aria che tira, imprevisto tecnico in diretta: "Boicottaggio?", la reazione di Parenzo

Un piccolo inconveniente tecnico ha turbato la diretta de L'Aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. A un certo punto della trasmissione di oggi, lunedì 26 maggio, un servizio si è interrotto bruscamente. E il conduttore, colto alla sprovvista così come tutti i suoi ospiti in studio, si è rivolto alla regia dicendo: "Che è successo? Boicottaggio? Ditemi dalla regia che cosa accade... Lo puoi far ripartire regia? Ci sono state delle influenze nefaste. Vai!".

Dopo un attimo di attesa, quindi, è ripartito tutto. Si trattava di un servizio sulla decisione di Stellantis di produrre la nuova Panda ibrida in Serbia e sulle perplessità degli operai di Pomigliano D'Arco. "Abbiamo subito un vero e proprio scippo con il lancio della nuova Panda", "Viene fatta in Serbia e per noi sicuramente creerà problemi", "Siamo arrabbiati perché toglie il lavoro a noi", hanno detto.