Reazione a Catena, la pubblicità blocca tutto: un caso senza precedenti

A Reazione a Catena, il game-show condotto da Pino Insegno su Rai 1, il quiz campione in termini di share, il gioco delle parole e dei loro legami, ecco a Reazione a Catena c'è un nuovo fenomeno. Sono gli Smamma, i quali continuano a far parlare di sé, confermandosi protagonisti assoluti del format.

Dopo la super-vincita ottenuta nella puntata della vigilia, pari a 75mila euro, Marco, Marta e Sara hanno affrontato senza esitazioni la nuova sfida lanciata dai Lazzaroni, dando vita - nella puntata di martedì 2 settembre, quella in questione- a una competizione serrata che si è conclusa con un altro successo da urlo. Campionissimi, insomma.

I tre sfidanti, Mauro, Luca e Gilberto, auto-ribattezzati i Lazzaroni, hanno raggiunto gli studi Napoli, dove si registra la trasmissione, partendo da Padova e Venezia. Il nome del trio, come ha raccontato il capitano, nasce “dai tempi della scuola, quando frequentavano le superiori presso l’istituto Maria Lazzari”. Dopo le presentazioni ufficiali, Pino Insegno ha dato il via ai giochi, partendo da Le Parole Mancanti fino ad arrivare al momento decisivo: L’Intesa Vincente.

Il primo turno ha visto in azione proprio i nuovi concorrenti, che in soli 55 secondi sono riusciti a indovinare cinque parole. Gli Smamma, con 60 secondi a disposizione, ne hanno azzeccate sei, riconfermandosi campioni per un solo punto di scarto.

In questa puntata il montepremi iniziale era di ben 112mila euro, ma durante l’Ultima Catena, il gioco finale in cui in ballo ci sono i soldi veri (o meglio, in gettoni d'oro), la cifra è progressivamente scesa, errore dopo errore, a 7mila euro euro. Per ottenere un indizio aggiuntivo, metà della somma è stata sacrificata - hanno infatti comprato il terzo elemento - e insomma in palio restavano 3.500 euro.