Reazione a Catena, la pubblicità blocca tutto: un caso senza precedenti

A Reazione a Catena, il game-show condotto da Pino Insegno su Rai 1, il quiz campione in termini di share, il gioco delle parole e dei loro legami, ecco a Reazione a Catena c'è un nuovo fenomeno. Sono gli Smamma, i quali continuano a far parlare di sé, confermandosi protagonisti assoluti del format.
Dopo la super-vincita ottenuta nella puntata della vigilia, pari a 75mila euro, Marco, Marta e Sara hanno affrontato senza esitazioni la nuova sfida lanciata dai Lazzaroni, dando vita - nella puntata di martedì 2 settembre, quella in questione- a una competizione serrata che si è conclusa con un altro successo da urlo. Campionissimi, insomma.
I tre sfidanti, Mauro, Luca e Gilberto, auto-ribattezzati i Lazzaroni, hanno raggiunto gli studi Napoli, dove si registra la trasmissione, partendo da Padova e Venezia. Il nome del trio, come ha raccontato il capitano, nasce “dai tempi della scuola, quando frequentavano le superiori presso l’istituto Maria Lazzari”. Dopo le presentazioni ufficiali, Pino Insegno ha dato il via ai giochi, partendo da Le Parole Mancanti fino ad arrivare al momento decisivo: L’Intesa Vincente.
Il primo turno ha visto in azione proprio i nuovi concorrenti, che in soli 55 secondi sono riusciti a indovinare cinque parole. Gli Smamma, con 60 secondi a disposizione, ne hanno azzeccate sei, riconfermandosi campioni per un solo punto di scarto.
In questa puntata il montepremi iniziale era di ben 112mila euro, ma durante l’Ultima Catena, il gioco finale in cui in ballo ci sono i soldi veri (o meglio, in gettoni d'oro), la cifra è progressivamente scesa, errore dopo errore, a 7mila euro euro. Per ottenere un indizio aggiuntivo, metà della somma è stata sacrificata - hanno infatti comprato il terzo elemento - e insomma in palio restavano 3.500 euro.
Reazione a Catena, "tutto facile": vinta una cifra da capogiroGli Smamma, campioni in carica di Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati ...
A quel punto, tra le parole Storia e Noia, la famiglia campione ha deciso di puntare tutto su Faccenda come possibile parole risolutiva. E la scelta si è rivelata vincente, permettendo loro di festeggiare una nuova vittoria, a sole 24 ore di distanza dalla precedente. Con questo risultato, il totale delle due serate raggiunge i 78.500 euro in gettoni d’oro. Gli Smamma, insomma, sbancano in Rai.
Dal pubblico, sui social, molti complimenti ai campioni, oltre alle consuete critiche ad alcune associazioni, critiche mosse dal popolo che commenta in presa reale su X quanto si vede in studio. Ma durante l'Ultima Catena è stato un qualcosa di inconsueto a scatenare la consueta rivolta del pubblico a casa: la pubblicità, che ha interrotto il gioco finale in un momento differente dal solito. "Una gran cavolata!", tuonava Simonetta. E come lei, molti altri. No, gli spot non sono stati graditi...