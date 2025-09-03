In Onda, sogno a La7: in barca fino a Gaza (in diretta tv)

Onda su onda, a In onda contano di arrivare fino a Gaza in diretta, ovviamente a bordo della Global Sumud Flotilla. Da giorni il talk serale di Luca Telese e Marianna Aprile ha sposato la causa palestinese senza se e senza ma.

Qualche puntata fa tra gli ospiti c’era addirittura Renzo Ulivieri, storico mister del calcio italiano che oggi a nome dell’Associazione italiana calciatori chiede ufficialmente la sospensione temporanea di Israele da tutte le manifestazioni sportive internazionali e che in collegamento ammetteva di «avere una gran paura perché l’Occidente è in mano a tre pazzi, Putin, Netanyahu e Trump». Il contraddittorio, se così si può dire, era affidato invece a Nathalie Tocci ed Elisabetta Piccolotti, che si alternavano parlando di «pulizia etnica» e «piano Trump agghiacciante». Lunedì sera si è saliti direttamente a bordo delle imbarcazioni degli attivisti proPal dirette verso la Palestina.

A parlare è Tony La Piccirella, uno dei membri dell’equipaggio della Flotilla. A differenza di quanto accaduto qualche tempo fa a Greta Thunberg, loro non rischiano semplicemente il “respingimento” e l’espulsione da Israele, ma il carcere. Quello duro, essendo stati equiparati a dei veri e propri terroristi. «Ci stupisce che nessun governo si sia ancora espresso contro le minacce a civili impegnati in una missione protetta dal diritto internazionale, in acque dove loro (gli israeliani, ndr) non hanno alcun potere. Significherebbe farci diventare degli ostaggi».