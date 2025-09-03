Affari tuoi, "inizia la fortuna": occhio a questa inquadratura

"Guarda che bel tabellone Gennarino". Una battuta, quella di Stefano De Martino nella seconda puntata della nuova stagione di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, che scatena i commenti dei telespettatori: "Iniziamo con la fortuna". I siparietti tra il conduttore e il simpatico cagnolino-mascotte della trasmissione c'entrano fino a un certo punto. Certo, da casa applaudono ("Il momento più bello di Affari tuoi è Stefano di Martino che bacia Gennarino) ma l'attenzione di tutti è sulla partita, con i concorrenti di mercoledì sera decisamente più fortunati della povera debuttante Pompea, dal momento che si ritrovano con 4 pacchi finali di questo tenore: uno blu da 200 euro e tre rossi pesantissimi da 50mila, 75mila e ben 300mila euro, il massimo.

Non solo: c'è chi fa notare come in questa edizione abbiano introdotto "il tavolo di legno in maniera tale che le carte non si 'specchiano' più". Tu chiamale, se vuoi, finezze. Ovviamente, tiene banco anche la sfida a distanza con Gerry Scotti, partito a razzo su Canale 5 con la sua Ruota della fortuna (già rodata in estate, di fatto senza avversari su Rai 1). "A prescindere da chi vince o da chi perde per pochi spettatori di differenza, quanto è bello vedere finalmente due game nell'access delle ammiraglie invece del solito tg satirico o delle papere del 48'. Sfida avvincente e il pubblico si diverte", esulta con sportività un telespettatore su X. "Al secondo giorno della seconda stagione di De Martino, Stefano sembra aver perso la sua allegria, come se gli è stato imposto di essere più professionale! Peccato! Era quello che l'aveva reso interessante! E il nuovo studio un po' cupo non aiuta!", riflette un altro.

