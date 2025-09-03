Affari tuoi, Michael beffato? Cosa sfugge di bocca alla fidanzata

Febbre da share: anche tra i telespettatori a casa, più che la partita di Michael ad Affari tuoi, quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, sembra interessare la sfida diretta con Gerry Scotti e la sua Ruota della fortuna su Canale 5. E giù dunque di dettagli cronometro alla mano, commenti maliziosi e pronostici sugli ascolti (che saranno noti solo l'indomani mattina). Roba da matti.

Mercoledì sera, seconda puntata: dopo la sfortunatissima Pompea al debutto tocca al giovane pacchista della Toscana, accompagnato in studio dalla fidanzata. La coppietta arriva alla stretta finale con 200 euro da un lato e 50mila, 75mila e 300mila euro. Si arriva all'ultimo atto con l'unico pacco blu ancora in gioco e 75mila euro. Il Dottore offre 28mila e i concorrenti accettano. Nel loro pacco, però, c'erano 75mila euro. La fidanzata di Michael però la prende bene e smaltisce la parziale delusione per la somma sfumata canticchiando Due vite di Marco Mengoni, classica (e intoccabile) sigla di chiusura del programma.

Su X, però, si commenta altro. "In Rai sono disperati non avranno tagliato nemmeno i respiri per allungare Affari tuoi, già noioso con i tagli pensa senza", "Sinceramente questa storia degli ascolti tv già ha rotto. Ma guardate ciò che volete, preferite la Ruota della fortuna guardatela. C'è chi preferisce Affari tuoi", "Domani Affari tuoi 24% con i 15 minuti in più e i 300.000 quasi fino alla fine, La Ruota della Fortuna 22%. Più o meno", "Scotti chiude alle 21.40. De Martino 2 minuti prima, alle 21:38".

Fortunatamente però c'è chi segue anche la trasmissione. E propone: "Possiamo fare una petizione per cambiare questo studio? È troppo scuro, troppo marrone. È veramente pesante da vedere". O addirittura: "È possibile cambiare la sigla finale? Mengoni ha già fatto il suo"