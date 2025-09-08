La volta buona, il blitz di Alberto Matano: Balivo di sasso

“Non potevo mancare alla tua prima puntata…”. Caterina Balivo ha da poco concluso il suo esordio nella nuova stagione di La Volta Buona, il programma televisivo in onda su Rai 1. Dopo i saluti di rito al pubblico, la conduttrice ha subito dedicato ampio spazio a Pippo Baudo ripercorrendo la sua lunga carriera e vita con tanti ospiti in studio. Un ricordo doveroso, visto che l'eredità lasciata da lui nella televisione italiana.

Dopo l'omaggio a Pippo Baudo, la Balivo ha chiamato in studio Lucrezia Lante della Rovere. Ma c'è stato un colpo di scena. In studio, con tanto di mazzo di fiori, si è presentato niente poco di meno che Alberto Matano, il conduttore de La Vita in Diretta. "Questo è il mio grande in bocca al lupo per te, nella speranza che questa possa essere una stagione piena di successi…”, ha spiegato alla padrona di casa rimasta senza parole. “Ma grazie davvero… Non me lo aspettavo… Pensavo avessero sbagliato musica… Non capivo nulla…”, il commento della Balivo.