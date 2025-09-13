Libero logo
La Vita in Diretta, Alberto Matano ancora re: il suo segreto

di Klaus Davisabato 13 settembre 2025
1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (La vita in diretta - Rai 1)
Parte bene Alberto Matano. In un momento non facile per Rai 1, in cui si registrano alcuni cedimenti tra pomeriggio e serale, “La vita in diretta” si conferma una certezza del daytime. Dopo il 20.8% di lunedì e il 20.3% di martedì, mercoledì ha raggiunto il 22% di share con una scaletta ben strutturata che partiva dalla cronaca con la giovane Sara Campanella uccisa dal fidanzato a Messina, Garlasco, Liliana Resinovich, truffe ad anziani, “la signora dei piccioni” che tiene in ostaggio un quartiere di Roma, l’eredità di Pippo Baudo.

Matano ha una conduzione garbata e rassicurante che riesce comunque ad animare educatamente la discussione attraverso alcuni opinionisti di spessore come Alba Parietti, Vladimir Luxuria, Paola Ferrari, Barbara De Rossi, Elenoire Casalegno.

Tra i picchi vicini al 23% i momenti sempre emozionanti relativi a Pippo Baudo, con le ultime news secondo cui la storica segretaria avrebbe percepito la stessa quota di eredità dei figli. Non male anche il responso dai device tecnologici con quasi 10mila utenti connessi.

