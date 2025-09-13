La Vita in Diretta, Alberto Matano ancora re: il suo segreto

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (La vita in diretta - Rai 1)

Parte bene Alberto Matano. In un momento non facile per Rai 1, in cui si registrano alcuni cedimenti tra pomeriggio e serale, “La vita in diretta” si conferma una certezza del daytime. Dopo il 20.8% di lunedì e il 20.3% di martedì, mercoledì ha raggiunto il 22% di share con una scaletta ben strutturata che partiva dalla cronaca con la giovane Sara Campanella uccisa dal fidanzato a Messina, Garlasco, Liliana Resinovich, truffe ad anziani, “la signora dei piccioni” che tiene in ostaggio un quartiere di Roma, l’eredità di Pippo Baudo.

Matano ha una conduzione garbata e rassicurante che riesce comunque ad animare educatamente la discussione attraverso alcuni opinionisti di spessore come Alba Parietti, Vladimir Luxuria, Paola Ferrari, Barbara De Rossi, Elenoire Casalegno.