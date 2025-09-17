L'aria che tira, lite furibonda Ronzulli-Pirondini: "Apri il cervello", "Incapace"

Quello guerra in Medio Oriente è per forza di cose il tema che più scalda gli animi degli opinionisti nei talk show televisivi. Lo abbiamo capito perfettamente nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, dove Enzo Iacchetti ha addirittura minacciato il suo interlocutore di "prenderlo a pugni". La musica non cambia se digitiamo il taso "7" sul nostro telecomando. A L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo, è andato in scena un acceso scontro tra Luca Pirondini e Licia Ronzulli.
Come al solito, si parte dalla solita accusa della sinistra che punta il dito contro il governo Meloni perché ritenuto "complice" del "genocidio" in Palestina. "Lei è un maleducato. E neanche un gentiluomo. Un grande cafone", tuona Licia Ronzulli al senatore grillino. "Lei è una incapace", replica Pirondini. "Incapace sarà lei, che racconta balle sugli armamenti del governo - prosegue Ronzulli -. Lei si deve vergognare perché un senatore della Repubblica... ma questo è fuori. Apra il cervello. Le sinapsi sà cosa sono? Le apra, cafone che non è altro".
"Loro che parlano di linguaggio d'odio... - lo sfogo di Pirondini - per quanto devo ancora essere insultato da Ronzulli? Perché è la settima volta che mi dà del cafone. Allora la possiamo finire per favore? Non sono venuto qua per essere insultato da una persona del genere. Se è in grado di rispondere, parliamo. Poi parlano di odio. Io prendo e me ne vado".