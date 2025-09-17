La Ruota della Fortuna, Luca campione subito mazziato: "Spaccone!", caos a fine puntata

La gara inizialmente non sembra mettersi bene per Luca: Vincenzo porta a casa sia la manche Musicale che l’ultimo round, mentre Fatima conquista il CruciRuota. Nonostante tutto ciò, Luca riesce a invertire la rotta vincendo la manche del Mistero, quella Express e soprattutto il Triplete, dove mette in tasca quasi 9mila euro. Insomma, un po' a sorpresa, grazie a una grande rimonta, è lui il nuovo campione.

Accanto a lui, in gara per la puntata di ieri, anche Vincenzo dalla provincia di Genova , sommelier impegnato nel mondo ristorazione. La sfida prende il via con la manche dedicata alla Ruota del Tempo: si viaggia nell’Uruguay del 1930 e ad avere la meglio è proprio Vincenzo, che indovina la prima edizione dei Mondiali di calcio.

Altro giro, altra puntata e altro cambio di campione a La Ruota della Fortuna, lo storico quiz riportato a livelli stellari in termini di share da Gerry Scotti , che lo conduce su Canale 5. Nella puntata di martedì 16 settembre, Fatima da Faenza – vincitrice nella serata precedente – ha dovuto cedere lo scettro. Al suo posto è subentrato Luca , originario di Niardo , in provincia di Brescia.

Si arriva così al gioco finale, incentrato sul tema Gemelli. La prima definizione, “Allacciano i polsini”, vede Luca commettere un errore che gli costa 100 euro. Con la seconda frase, “Diversi sono un gruppo rap”, il concorrente centra la risposta giusta e incassa 1.000 euro. L’ultima prova, “Nella mitologia Romolo e Remo”, non va per il meglio: a Luca sfugge il premio di 10mila euro.

A fine puntata, Luca porta a casa un bottino complessivo 9.600 euro: 8.600 guadagnati nelle manche e altri 1.000 nel gioco finale. Restava però il rammarico per aver visto sfumare i 10mila euro, circostanza rimarcata da chi, sui social, commentava in presa diretta la puntata. "Luca un po' musone come molti montanari", scriveva Artemide su X. Un secondo utente picchiava duro: "Erano facili tutte e tre se non faceva troppo lo spaccone vinceva". "Floppone Luca", commentava un altro. A chiosare la vicenda, ecco Alex: "Che sfi***". Sintetico, ma efficace.