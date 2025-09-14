La Ruota della Fortuna, il dramma di Samira: "Non vedo papà da due anni"

Samira Lui, ospite a "Verissimo" con Silvia Toffanin, celebra il successo come showgirl de "La ruota della Fortuna", il game show condotto da Gerry Scotti. Durante l’intervista, Samira ripercorre la sua vita, parlando dell’infanzia in un paesino del Trentino, dove è stata cresciuta dai nonni: "Sono stata cresciuta dai miei nonni perché mamma lavorava molto. Sono stati dei pilastri per me, mi hanno insegnato la determinazione, ma con i piedi per terra". Appassionata di televisione fin da piccola, sognava di diventare protagonista, un obiettivo raggiunto dopo anni di gavetta: "Piano piano la vita mi ha portato qui".Un momento toccante è il video della mamma Doretta: "Samira rifatta? Lei è nata bella. Sempre stata solare, felice, ballava e cantava. Insegui sempre i tuoi sogni!".