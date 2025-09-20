Affari Tuoi, il padre di Barbara è morto? Cala un gelo siderale

Venerdì 19 settembre 2025, come sempre serata buona per Affari Tuoi, il game-show campione di ascolti condotto da Stefano De Martino su Rai 1, pacchi, fortuna e ovviamente il Dottore. Protagonista della puntata un concorrente che ha saputo trasformare l’emozione in spettacolo e la tensione in festa: Achille, modenese, in postazione con la moglie Barbara, che lo ha accompagnato in questa avventura. Una partita coraggiosa, vissuta col sorriso, che si è conclusa con un premio di rilievo e un finale da ricordare.

Achille non è un volto nuovo per i telespettatori: pacchista da ben 20 puntate, lavora alla Polizia Locale, nel settore infortunistica stradale. Proprio parlando del suo mestiere, ha voluto approfittare del momento per lanciare un appello a chi lo seguiva da casa: "Rilevo incidenti stradali, dopo pochi minuti dal fatto dobbiamo essere sul posto. Voglio dire ai ragazzi di avere prudenza: velocità, cellulare e distrazione alla guida sono le cose da evitare".