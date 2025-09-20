Affari Tuoi, il padre di Barbara è morto? Cala un gelo siderale

Venerdì 19 settembre 2025, come sempre serata buona per Affari Tuoi, il game-show campione di ascolti condotto da Stefano De Martino su Rai 1, pacchi, fortuna e ovviamente il Dottore. Protagonista della puntata un concorrente che ha saputo trasformare l’emozione in spettacolo e la tensione in festa: Achille, modenese, in postazione con la moglie Barbara, che lo ha accompagnato in questa avventura. Una partita coraggiosa, vissuta col sorriso, che si è conclusa con un premio di rilievo e un finale da ricordare.
Achille non è un volto nuovo per i telespettatori: pacchista da ben 20 puntate, lavora alla Polizia Locale, nel settore infortunistica stradale. Proprio parlando del suo mestiere, ha voluto approfittare del momento per lanciare un appello a chi lo seguiva da casa: "Rilevo incidenti stradali, dopo pochi minuti dal fatto dobbiamo essere sul posto. Voglio dire ai ragazzi di avere prudenza: velocità, cellulare e distrazione alla guida sono le cose da evitare".
Affari Tuoi, il giallo della pacchista dell'Umbria: "Perché la new entry è la Sicilia?"Oggi, giovedì 18 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condo...
La serata si è aperta anche con una gaffe divertente di Stefano De Martino, che, presentando Barbara, ha chiesto: "Vorrei capire com’è nata questa storia, Barbara: tu sei la figlia del suo capo, giusto?". Lei ha risposto: "Fu, perché il mio papà adesso non è più…". A quel punto il conduttore, temendo il peggio, ha domandato preoccupato: "Non c’è più?". La tensione è durata pochi secondi: Barbara ha chiarito che il padre è semplicemente in pensione. Tra le risate, De Martino si è lasciato andare a un sospiro di sollievo: "Mamma mia ho avuto paura! Salutiamo il papà di Barbara: Franco, ti abbiamo allungato la vita".
Un siparietto a buon fine insomma, così come è finita benissimo l'audace partita di Achille: l'ultimo pacco rimastogli in mano, quello che insomma ha aperto, era quello da 75mila euro. Clamoroso colpaccio. "Una partita mitologica, epica!", per usare le parole dello stesso De Martino.