di
domenica 21 settembre 2025
Affari Tuoi, l'ormone impazzito di Alessandro: "Come tocca la fidanzata"

Oggi, domenica 21 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Campania. Si chiama Elisabetta, viene dalla provincia di Napoli e nella vita lavora presso un rend di make up.

Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Basilicata. Si chiama Alessandro - detto "linguini" -, viene dalla provincia di Potenza, fa il cuoco, lavora a Venezia da 23 anni ed è uno stagionale. Il cuoco ha deciso di partecipare insieme al suo fiore. Si chiama Marta ed è una fotografa "in pausa di riflessione". Si conoscono da sempre e sono innamorati da tutta la vita. Insieme hanno giocato col pacco numero 18.

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Oddio lui sbaciucchia e tocca troppo in pubblico, che imbarazzo", "Linguini è un personaggio, troppo simpatico", "Stasera non ne usciamo vivi! Mi fa morire quest'uomo!", "Io l’avrei già lasciato uno che mi chiama 'fiore di malva'", "La fidanzata ha un pò lo sguardo che mi ricorda Bronte della serie You".

