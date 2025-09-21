Affari Tuoi, l'ormone impazzito di Alessandro: "Come tocca la fidanzata"

Oggi, domenica 21 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Campania. Si chiama Elisabetta, viene dalla provincia di Napoli e nella vita lavora presso un rend di make up.

Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Basilicata. Si chiama Alessandro - detto "linguini" -, viene dalla provincia di Potenza, fa il cuoco, lavora a Venezia da 23 anni ed è uno stagionale. Il cuoco ha deciso di partecipare insieme al suo fiore. Si chiama Marta ed è una fotografa "in pausa di riflessione". Si conoscono da sempre e sono innamorati da tutta la vita. Insieme hanno giocato col pacco numero 18.