sabato 20 settembre 2025
Affari Tuoi, insulti al fidanzato di Rossella: "Inutile, portasfortuna, pieno di gel"

Oggi, sabato 20 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Si chiama Gaia, viene da Riccione e nella vita è un'educatrice di nido.

La concorrente, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Campania. Si chiama Rossella Gomez, viene da Avellino ha 35 anni ed è un'impiegata amministrativa in un'agenzia di assicurazioni. Ha partecipato con Domenico, detto "Mimmo". Anche lui è un impiegato e si sono conosciuti a lavoro. Si è innamorato subito dopo averla conosciuta: stanno insieme da 7 anni. Insieme hanno giocato col pacco numero 19.

Oggi, Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata e, soprattutto, il fidanzato di Rossella: "Io scioccata che lei abbia 35 anni", "Non sa nemmeno tritare... fidanzato inutile", "Menomale che il fidanzato era il suo portafortuna", "Mi fanno ridere i concorrenti, quando aprono una cifra alta dicono 'non fa niente, andiamo avanti', ma dentro rosicano da paura", "Lui ha messo almeno 2 kg di gel nei capelli. Non si muovono nemmeno per scherzo".

