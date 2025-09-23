Affari Tuoi, "poverina": beffa per Alice

Dopo i primi sei tiri della partita il dottore le ha offerto un cambio che lei ha accettato, prendendo l'11 al posto del 5. Poi ha scoperto che nel 5 c’erano 20.000 euro . A quel punto l'offerta è stata di 15.000 euro, ma Alice ha rifiutato, pescando poi i 300.000 euro. Successivamente le è stato offerto un altro cambio. E di nuovo la pacchista ha accettato, questa volta prendendo il 18 del Lazio. Nell'11 per fortuna c’erano solo 200 euro, quindi la scelta di Alice si è rivelata giusta. Dunque, dopo aver eliminato anche 15.000 e 10.000 euro, la concorrente è rimasta con 3 pacchi blu, 30.000 euro e il pacco nero (la novità di questa stagione, che ha un valore variabile tra 0 e 300 mila euro). L’offerta è stata di 10.000 euro, ma Alice ha preferito andare avanti col gioco.

Alice dal Veneto è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, martedì 23 settembre. La concorrente, che vive a San Giuseppe di Cassola, in provincia di Vicenza, e nella vita fa l’istruttrice di nuoto per bambini, ha giocato insieme al fidanzato, Edoardo, con il pacco numero 5.

Purtroppo però la partita alla fine ha preso una brutta piega e la pacchista è rimasta solo con 0 e 5 euro da una parte e col pacco nero dall'altra. A un passo dalla fine Alice ha eliminato il pacco nero, che questa sera valeva 15.000 euro, mentre nel suo c'erano solo zero euro. Ultima possibilità la regione fortunata. La concorrente ha puntato sull'Abruzzo per provare a vincere 100.000 euro e sul Lazio per 50.000 euro. Purtroppo però la regione fortunata era il Molise.

"Che brutta partita poverina #affarituoi", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Era meglio non cambiare #affarituoi". E ancora: "Mamma mia che sfortuna! #affarituoi".