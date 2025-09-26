Affari Tuoi, cosa parte in studio: gaffe clamorosa

Una gaffe non passata inosservata quella avvenuta durante la puntata di Affari Tuoi. Al centro, ancora una volta, la concorrenza tra il programma di Rai 1 e La Ruota della Fortuna. Ossia tra Stefano De Martino e Gerry Scotti . A commettere lo scivolone ci pensa il concorrente: Pasquale. Accade quando il 10 delle Marche è il pacco nero che contiene 5 euro. Subito dopo però escono i 50mila euro. Da qui il mantra "ora tu mi trovi un pacco blu", che questa volta funziona: via anche i 50 euro.

Ma non è finita qui perché poco dopo parte la sigla de La Ruota della Fortuna lanciata dal Dottore: "E allora ditelo!" è il commento di De Martino, e Herbert Ballerina finisce la frase: "Che ce ne andiamo". Il concorrente si scusa dicendo "Sono un disastro. Chiedo perdono, non lo faccio più!", ma il conduttore, ridendo per la gaffe, non la prende affatto male, anzi reagisce scherzando: "Allora l’accendiamo?". Pasquale risponde: "No, spegniamola!", ma alla fine l"accendono’ e trovano i 5 euro.